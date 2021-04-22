中市地區分甲乙二區，輪流供5停2限水措施，並頻傳因自來水管路老舊，在復水時爆管，造成水資源浪費，台中市議員林碧秀指出，限水、爆管，不是只有造成不便及浪費水，還衍伸出自家自來水管路、飲水設備的損壞，及儲水造成的浪費，建議政府不要停水，改以減壓供水及多多宣導，要求市民節約用水。

林碧秀指出，這次供5停2限水措施，不只是單純不方便而已，接到不少里民反應，復水後，家裡卻還沒水，有可能是管路裡有空氣，水上不去，造成3樓有水，但2樓卻沒水現象，但不少民眾不懂得排氣，還要請水電師傅來維修，但師傅一來就要收錢，造成浪費。

還有裝逆滲透飲水機的民眾也反應，因為復水後家裡的水壓不穩定，造成馬達燒壞，壞了好幾台，還有不只外水管路爆管，也有民眾自家的自來水管路，在復水後管內留有空氣，壓力太大造成管路破損、或著塞住，又要找水電師傅來修，水電師傅最近又太忙，要等，不只浪費水、浪費時間、還又多花錢，民眾怨聲載道，我電話也接不完。

林碧秀表示，停水沒意義，大家拚命儲水下，不少飲用水放太久，不敢再拿來飲用，只好倒掉，不是更浪費，建議只要減壓就好，讓隨時都有水，只是水流慢一點而已，再多多宣導節約用水，讓節約用水成為國民潛移默化的好習慣。

(中時 )