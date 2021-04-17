台中市政府運動局與中華民國山岳協會合作，舉辦首屆「2021衝鋒盃青少年推廣賽」，17日於Dapro室內攀岩場館登場，吸引近70位青少年參賽，年紀僅6歲的小朋友也熱情參與。運動局長李昱叡到場為選手加油打氣；他表示，攀岩運動已納入奧運競賽，透過比賽增加青少年及兒童對攀岩運動的技巧及興趣。

李昱叡指出，首屆「2021衝鋒盃青少年推廣賽」，分為上方確保攀登(Top-roping)及先鋒攀登(Leading)兩種方式，由6至15歲選手參加，並依照年齡分7組進行比賽。

李昱叡表示，參賽青少年在配戴好安全掛繩情形下兼顧運動安全，攀岩運動可增加兒童及青少年的手眼協調、體力、專注力、自信心、全身機能協調，突破對於高度及特定攀岩動作的恐懼，培養面對解決問題的能力，讓台中推動攀岩運動向下扎根。

台中市發展體育教育基金會董事長林廷芳說，將積極和運動局合作，全力支持攀岩運動發展，今年度規劃2021年攀岩速度賽、2021全國運動攀登錦標賽、2021全國抱石運動攀登錦標賽等賽事，將做好各項防疫措施，鼓勵市民踴躍參與，感受攀岩魅力。

(中時 )