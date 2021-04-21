2021 Touch Taiwan今天登場，面板相關族群今天再次人氣匯聚，友達(2409)及群創(3481)盤中漲幅都超過8％，分別創下2011年2月及2011年6月以來新高。另外，彩晶(6116)攻上漲停，創2004年4月新高價位，偏光片的明基材(8215)漲幅3.6％、誠美材(4960)漲幅6.27％。

WitsView最新4月面板報價，電視面板平均漲幅超過6％，IT面板平均漲幅也有5～8％。友達總經理柯富仁在今天展會上指出，因為疫情帶來居家需求，包括娛樂、串流經濟、影音及運動賽事，目前產品需求依舊旺盛，終端庫存相當健康、穩定，呈現供不應求，面板也持續反映市場的需求。

法人認為，大尺寸電視趨勢持續使面板價格回到廠商獲利水準，教育筆電對面板需求亦對報價有正面助益；上游原料半導體如驅動IC、T-Con緊缺，玻璃基板吃緊，皆助漲4月面板價格。隨著面板受到上游缺料影響生產，市場需求短期未能被填滿，加上第3季進入傳統消費旺季，預期面板供需吃緊情況有望延續至年底，對台系面板廠如友達、群創、彩晶的獲利均有正面助益。

(時報資訊)