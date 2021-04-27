超商雙雄-統一超(2912)及全家便利商店(5903)積極搶攻冷凍商機，其中統一超7-ELEVEN自4月28日起領先業界於6000家門市陸續推出「冷凍交貨便」服務，全家便利商店則預計在4月28日推出全台第一個專營冷凍食品商城─「好生凍生鮮集市」，希望打造便利冷凍取貨平台。

根據未來流通研究所調查，2020年受疫情影響，台灣生鮮及食品線上銷售金額高達862億元，年成長超過20%，隨著消費習慣改變，冷凍宅配需求大增，吸引店數遍及全台的7-ELEVEN及全家積極搶進。

統一超表示，7-ELEVEN以超過20年的冷鏈管理經驗值逐步擴大服務對象，打造O2O冷凍生鮮服務平台，自2002年起線下藉由超過6000家門市提供節令預購，並於超過3000間門市擴大導入冷凍雙門冰箱結構，亦在鄰近住宅、外島、購物不便商圈的門市引進「嚴選素材鮮物」海島型冷凍冰箱，方便民眾就近到7-ELEVEN就能購買到日常所需的冷凍調理食品、生鮮、海產與肉品、名店團購美食。

再者，隨著消費習慣改變、網購崛起帶動寄件需求，根據7-ELEVEN內部數據統計，2020年包裹寄件需求量高幅度成長，其中冷凍宅配包裹件數平均每月以兩位數成長，3月疫情嚴峻時冷凍宅配量更創歷史新高成長35%，冷凍交貨便上市後預計每月超過15萬人次使用。

為因應消費者需求，7-ELEVEN自4月28日起領先業界於6000家門市陸續推出「冷凍交貨便」服務，只要透過交貨便官網、ibon便利生活站即可預約，就近到巷口的7-ELEVEN寄取件，解決日常冷凍寄取件不便之痛點，統一超亦同步於7-ELEVEN賣貨便平台開放微型創業家做起冷凍宅生意，透過超過6000家門市即可將冷凍生鮮、團購美食送到離消費者最近的門市、提供24小時寄取件服務，打造在地多元、安心、便利的冷凍寄取件服務平台。

全家便利商店觀察生鮮食品電商市場蓬勃發展，以「你家冰箱在全家」概念，於4月28日推出全台第一個專營冷凍食品商城─「好生凍生鮮集市」，網羅網購、餐廳名店等進駐，首創「冷凍店到店」服務，提供24小時、全台超過3800店冷凍店取和店寄服務，賣家隨時可出貨、買家很方便取貨，並享不限件數99元均一價運費。

「全家」E-Retail事業本部副本部長林志清表示，去年疫情催生出兩大新消費常態，一是宅居下對生鮮冷凍食品的需求上升，二是低接觸需求下產生更頻繁的網購行為，也因此帶動去年台灣生鮮食品電商市場整體成長超過20%，消費者在網路上購買冷凍生鮮食品也轉變為高頻度的日常化行為，因應變化，「全家」加速布局冷凍基礎建設，強化冷凍即食鮮食開發和導入更多冷凍商品，輔以店長line群組「全+1行動購」平台以團購方式促進銷售，並陸續與大型電商平台稼接冷凍店取服務，因此帶動去年整體冷凍業績和冷凍店取件數雙雙成長30%。

再者，為打破以實體店為主的銷售思維，改以消費者為核心，打通線上線下、創造虛實融合的消費體驗，成為未來零售通路的經營致勝關鍵，全家瞄準冷凍食品線上銷售潛力，以全台首創「冷凍店到店」服務，推出「好生凍生鮮集市」，第一階段先邀請線上線下名店進駐開店，預計第三季將再擴大服務範疇，提供「好賣+」等自有電商開店平台內的小賣家，冷凍寄取件的服務；「好生凍生鮮集市」以99元的經濟型費用，24小時全店可寄可取的服務，全面支援冷凍小商家隨時皆可出貨，也促使消費者可更頻繁的下單購買、提供更便利的取貨方式，此平台服務推出後，預估今年「全家」冷凍包裹件數可望倍增成長。

(時報資訊)