塞港、缺櫃導致上周五上海出口貨櫃SCFI綜合指數3100.74點，單周上漲4.0％，運價再創歷史新高。萬海(2615)今天突破百元價位，創下歷史新高，盤中來到103元，也是貨櫃三雄中第一家突破百元價位，陽明(2609)今天再衝上漲停，達到87.7元，也續創史上新高，長榮(2603)臨近中午也攻頂，登86.9元漲停。

上周運價再創歷史新高，以美東線漲幅12.87％最大，歐洲線上漲7.05％、美西線上漲1.12％、地中海線上漲5.82％。受先前蘇伊士運河堵塞事件影響，市場面臨運力不足，櫃位供給趨緊，上海港船舶平均艙位利用率已接近滿載。美洲線方面，防控效果尚未顯現，碼頭作業效率仍然偏低，影響貨櫃周轉率，空箱回運不足導致船期延誤與運力減少，美西線及美東線運價漲至歷史高位。

目前塞港尚未緩解，綜合準班率仍低約26％，且第2季美國零售進口貨櫃量維持10年新高水準，在美洲線合約價格調漲確立下，第3季傳統旺季可期，法人預期第3季貨櫃三雄業績可望創高，持續看好股價表現。

(時報資訊)