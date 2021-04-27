旅遊泡泡不排除補貼，交通部長王國材27日表示，將從PCR檢測著手，希望降低價格因素，讓現在價格回到疫情前，有更多人有意願去旅遊。

王國材27日在台鐵局長交接典禮後接受媒體聯訪，被問到旅行社紓困第二季還會有新的補貼嗎？他表示正在討論中，觀光業因為有國旅，其他業者當然也很辛苦，但是狀況比較好一點，只有旅行業尤其是做進出國相關旅行業者影響較大。交通部已經在思考相關方案，希望配合下一階段後疫情時代振興。但他也提到下一階段補貼希望旅行社能夠自立自強、發揮創意，找一些好的遊程，這樣交通部給補貼，也順勢提升旅遊品質。

至於立院備詢旅遊泡泡，不排除政院補貼，王國材證實表示正在討論，因為主要是差價在PCR檢測，去跟回都要檢測，一次5千元。目前確實在討論PCR補助，如果這個價格因素能夠讓現在價格回到疫情前，希望有更多人因此有意願去旅遊；同時台帛旅遊也是對outbound（出國）旅遊業的間接補助，讓他們有更多生意，包括下一階段新加坡也是這樣的情況。

王國材表示現在旅行業是比較辛苦，未來是不是inbound（出國）跟outbound（來台）進出都補助，這一點也在討論當中。尤其來台旅遊對提升國內相關觀光業較有幫助，這也是交通部思考的方向。

不過新加坡旅遊泡泡還沒有期程，王國材表示現在還是台帛先做好，這是台灣首個從防疫到遊程做的完整安排；的確很多國家都在談，一方面用台帛經驗，另一方面也要看指揮中心對疫情是否要鬆綁，這還是要尊重指揮中心。

(旺報 )