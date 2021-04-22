中華奧林匹克委員會自2011年起辦理「國際體育事務人才培育計畫」，目前已邁向第11屆，其中深受各界期待的「2021國際體育事務人才培訓營」，於今年5月29日起正式展開培訓，針對新、複訓學員給予不同的課程內容。

2021國際體育事務人才培訓營新訓預計5月29日到6月6日連續兩個周六、日辦理，而複訓學員在6月19日舉行，預計招生140名（新訓80名，複訓60名），採分流培訓結合混成教學方式，逐步提升英語授課比例，強化學員外語能力，打造最佳國際事務教學環境，為臺灣持續培養國際體育專業人才。

中華奧會已連續10年執行「國際體育事務人才培訓營」，其成果相當豐碩，目前累計1418人次參與，國內外實習服務970人次，576位納入人才庫。為強化人力資源有效運用，中華奧會亦積極媒合人才庫成員前往協助支援國內體育運動團體推動各項國內外事務，截至今年第1季已安排30位學員進行支援工作，包括貴賓接待、選手檢錄、大會司儀、賽會播報、隨行翻譯及賽務籌辦等。此外，也遴選部分學員加入國際體育事務工作小組從事較進階任務，朝向育才、養才及用才目標。

在今年的培訓營課程規劃上，採用數位與實體並進的混成教學，逐步恢復國內講師實體面授，搭配於線上教學平台的外籍講師預錄課程影片，打破時間與空間限制，讓學員可以更加彈性調配自身時間來參與培訓課程；此外，培訓營重點的分組討論，規劃在實體課後時間進行，配合當前時事議題「奧林匹克2020+5改革議題」為專題主軸，由分組導師引領學員進行專題討論。

而複訓學員部分，規劃單日的研習活動，安排國內協會主管到場與學員進行實務研討，並邀請國際體壇人士以線上互動方式討論國際體壇趨勢。

在外籍講師部分，今年邀請IWG 國際女性與運動工作小組主席洛薇特（Raewyn Lovett）、國際公平競賽委員會主席卡姆提（Jeno Kamuti）、國際奧林匹克學院主任甘加斯（Dionyssis Gangas）、國家奧會聯合會秘書長林柏格（Gunilla Lindberg）、國際壯年運動會執行長侯姆（Jens Holm）及卡達奧會秘書長室資深經理路易斯（Louis Louis）等重量級人士，以預錄影片方式分享現今國際體育發展等議題。新南向交流部分，則邀請印度、馬來西亞、新加坡及斯里蘭卡等奧會，透過線上直播方式與學員進行交流。

中華奧會補充，目前全球疫情尚未趨緩，今年中華奧會仍克服各種困難，用心規劃課程內容，期盼有志人士加入國際體育事務工作行列，一同拓展我國國際體育活動空間，作為運動選手及體育團體最強後盾。目前「2021國際體育事務人才培訓營」正緊鑼密鼓籌劃中，預計4月底將展開報名，屆時相關消息或報名資訊，將公布於中華奧會官方網站及社群平台，敬請各位拭目以待。

(中時 )