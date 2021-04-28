樹德科大電腦與通訊系、燁聯鋼鐵日前簽訂合作意向書，希望雙方藉由產學合作與人才培育，達成雙贏目標。校方透露，實習學生可領3萬元月薪。這在不景氣的後疫情時代，對學生是一大利多。

電通系主任高國陞表示，電通系實習合作廠商有聯發科、耀登科技、日月光半導體等，此次與燁聯鋼鐵是首次合作，並提供實習與正職缺額吸引人才，適合的科系包括電通系的硬體工程師、資工系或資管系的軟體工程師，實習薪水都在3萬元起跳。

高國陞進一步指出，資訊學院校友進入相關專業領域職場，多數起薪至少在45K；「硬體」工程師工作內容有網路系統、電腦系統、終端設備等規畫建置及設備維護；「軟體」工程師工作內容為系統程式維護、網頁開發、資料管理，以及其他工作知識及技能。

樹德科大前副校長顏志榮退休後轉任業界發展，促成這次產學合作。他說，因應不鏽鋼產業多元發展，以及在地人才培育與研發技術能力的提升，與國內多所優質大學合作，藉此提升國際競爭力，以及人力資源的挹注，盼解除產業求才若渴的人力問題；在互惠方面，可為企業員工提供再進修的管道，對大學端學生而言，則可掌握實習機會，增加競爭力。

樹科大副學務長鄭國華也邀請燁聯鋼鐵在6月7日至18日，參加由學務處就輔暨校友服務中心舉辦的「2021校園徵才就業博覽會線上職缺登錄展示」，讓更多的學生或校友有機會認識該企業，選擇心目中理想的職缺。

(中時 )