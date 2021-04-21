金門大橋大金門端湖埔學區人口激增，明年國小部連同幼兒園估逾300人，縣府斥資6532萬元新建幼兒園教學大樓，美倫美奐外觀和先進設備受到鄉親期待。楊鎮浯縣長今天實地勘查，要求在最高施工規格下，做好工進和品質管制，在暑假後新學年如期啟用。

湖埔國小校方委託縣府工務處代辦，地下1樓，地上5樓的幼兒園教學大樓新建工程，規畫幼兒教學教室6間、一般教室2間、多功能教室1間、辦公室1間、廚房1間。另有可遠眺金門大橋的瞭望台、戶外攀岩牆、溜滑梯各1座，總樓地板面積為2111.86平方公尺，契約金額約6532萬元。

湖埔國小新建幼兒園教學大樓完工後示意圖，右方圓型頂樓即為瞭望台可遠眺金門大橋。（縣府提供）

湖埔國小新建幼兒園教學大樓完工後示意圖之一。（縣府提供）

縣府工務處說明，該工程自2019年10月7日開工，預計今年5月13日完工，目前工程進度約72％，已完成建築主體工程，同步進行室內外裝修工程、機水電配合工程及戶外景觀工程。

楊鎮浯縣長與縣府工務處長許鴻志、教育處長羅德水及校長蔡玉羨等人現勘後指出，湖埔學區人口逐年攀升，在105學年度國小部6班及幼兒園2班學生總人數僅97人，至110學年度可擴大招生國小部9班，幼兒園5班，學生人數增至265人，111學年度再新增2歲幼幼班，預計學生人數將突破300人。

楊鎮浯縣長（中）今天實地勘查，要求在最高施工規格下，做好工進和品質管制，在暑假後新學年如期啟用。（李金生攝）

楊鎮浯縣長今天與縣府工務處長許鴻志、教育處長羅德水及校長蔡玉羨等人現勘。（李金生攝）

工務處也說明，湖埔國小學生人數快速增加，教學空間已不敷使用，幼兒教學空間更只能暫借國小部的音樂、美勞專科教室及圖書室使用，相對排擠國小部教學空間，在幼兒園新建教學大樓完工啟用後，將可獲得立即改善，對提升教學品質大有助益。

(中時 )