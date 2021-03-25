1名女友精心準備與男友度過交往紀念日，當天卻發現月經來了，打亂2人晚上的床事計畫，而她因為經痛感到不適，痛到在床上打滾時，男友這時拿出毛巾包裹熱「物體」讓她熱敷，她打開後竟發現該「物體」竟是灌了水的保險套，男友解釋當下找不到耐熱袋子，想說保險套不易破就拿來用，讓她哭笑不得地說「謝謝男友的貼心，套套也功成身退了」。

該女友在Dcard上發文表示，她與男友遠距離交往1年，對方日前來台北找她慶祝紀念日，她則做好萬全準備要與男友發生性行為、大戰3百回合，結果她在當天下午竟發現月經來了，「真的是一個猝不及防的大傻眼，姨媽你來之前不能先通知一下嗎？」當天晚餐她因為經痛不適，2人迅速吃完後即回家休息。

男友這時拿出毛巾包裹熱「物體」讓女友熱敷，她打開後竟發現該「物體」竟是灌了水的保險套。（圖／翻攝自Dcard）

該女友說，她當天「痛到在床上打滾」，而男友見狀用毛巾包裹物品拿給她熱敷，她打開毛巾後竟發現，毛巾內的物品竟是保險套裡面注入熱水，男友解釋因為找不到耐熱的袋子，男友說「看到這個想說這個也可以裝水，而且應該很防漏，然後今天也用不到了」，她笑說保險套灌水後呈現長條狀，敷在肚子上很適合，唯一的缺點是外層薄透，導致溫度太燙，笑說「謝謝男友的貼心了，套套也功成身退了」。

男友這時拿出毛巾包裹熱「物體」讓女友熱敷，她打開後竟發現該「物體」竟是灌了水的保險套。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友留言說，「男友的另類溫柔」、「好讚的男友」、「好有創意」、「那個居然還耐熱嗎？」

(中時新聞網)