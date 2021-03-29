台北市中山區一名魏姓男按摩師，2016年服務一名19歲女熟客時，趁對方有幾分醉意，指侵下體得逞，由於該女當時控制不住自己，分別發出36秒與38秒呻吟聲，之後又神情自若離開，魏男因而獲不起訴，不料後來又對一名20多歲女客伸淫手，被一狀告上法院後，這次終被法官依強制性交罪判處4年徒刑。

魏男2016年性侵19歲女熟客一案，當時該女與友人聚會歡唱，幾分黃湯下肚後，到按摩店請魏男幫她服務，過程中卻遭指侵下體得逞，魏男事後辯稱，女熟客當時非常享受，不斷呻吟，他還要求對方小聲一點。

檢方調查時勘驗養生管監視器畫面，女熟客被魏男按摩期間，分別傳出36秒與38秒、音量忽大忽小的呻吟聲，結束又神色自若離去，因為看不出被性侵，因而對魏男不起訴處分。

豈料，魏男2020年3月24日又被一名20多歲女客提告性侵，女客控訴遭魏男解開內衣，從背部按揉胸部，後來手又往下碰觸她的下體，最後指侵得逞，結帳後氣得直奔警局報案。

據《聯合報》報導，法官認為，魏男2016年一案未被起訴，應引以為戒，豈料再利用工作之便，再度性侵女客得逞，造成被害人身心承受痛苦，因此將他依強制性交罪判刑4年，可上訴。

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(中時新聞網)