樂天桃猿今年開季名單中帶上19歲新秀投手王志煊，他從熱身賽表現就相當不錯，17日生涯初登板中繼1局沒被敲任何安打，是樂天牛棚的後起之秀，不過他事後坦言當時上場時緊張到腳狂抖，不過告訴自己要冷靜，期待自己能展現非速球派的左投優勢。

王志煊回想初登板那天，面對統一獅其實光要走上場時腳就抖到不行，不過表面還是要裝得很鎮定，投第一球之後才開始讓心情回穩，試著深呼吸、調整自己節奏，雖然讓首名打者林安可保送上壘，但接下來三振潘武雄後讓他找回信心，又連續抓下2出局，最後無失分下莊，他相當開心能完成教練團給的任務。

「職業跟高中的強度差很多，看台上也有很多球迷，還需要適應。」王志煊表示投手教練許銘傑也會給出很多建議，進入職業後身體強度也需要加強。

今年各隊都有年輕新秀進入開季名單，味全龍徐若熙出登板3.2局飆11K還紅到國外去，統一獅古林睿煬也備受期待，王志煊與他們年紀相仿，不過他也不擔心會被比較，「他們都是速球派投手，他們有他們的優勢，我也有我的，我優勢在左投和控球，就算不是速球派，但也可以用其他地方補足缺點。」

(中時 )