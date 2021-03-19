台中市警察局第六分局西屯派出所警員呂昌緯、邱峰宗日前晚間巡邏時，接獲民眾報案稱西屯區中康街上一間超商內有1位老奶奶迷路，需要警方協助。

報案民眾表示，老奶奶一個人在超商已經待了3個小時，而且還背著後背包，走路步伐緩慢，且似乎不知道如何回家，在員警耐心地詢問下，才得知八十三歲邱奶奶，因為她的戶籍地址不在西屯區，不記得現住地及家屬電話。

細心的員警於是利用失蹤人口系統查詢，得知她曾經被通報為失蹤人口，進而聯繫到老奶奶的家屬，並熱心地協助將她載回位於西屯區的住家，老奶奶孫子向警方表示，因奶奶有失智情形，常常外面迷路，幸好有警方的協助，才能讓她平安回家休息。

警方呼籲，家中如有失智症狀老人的家屬，可向失蹤老人協尋中心及各縣市政府社會處申請愛心手鍊，或在其隨身衣物繡上姓名、配戴可識別身分之飾品，以防日後不慎走失，也能順利返家。

(中時 )