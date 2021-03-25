歐盟藉新疆人權問題制裁中國，當地時間24日，中國駐義大利大使李軍華就歐盟單邊對華制裁決定，向義大利外交部提出嚴正交涉，強調中方堅決反對並採取必要反制。無獨有偶，駐西班牙大使吳海濤也為此向西班牙外交部提出嚴正交涉，指歐方罔顧事實，做出錯誤決定，表示堅決反對和強烈譴責，並通報中方有關反制措施。

李軍華表示，歐盟基於少數反華分子炮製的謊言和虛假資訊，以所謂新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁。歐方此舉罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係準則，嚴重損害中歐關係。中方對此堅決反對和強烈譴責，並採取必要反制。

李軍華強調，中歐互為全面戰略夥伴，當前的優先工作是遏制疫情、推動復甦，為此雙方應加強溝通、深化合作。然而歐方卻出台對華制裁，惡化中歐關係。中國人歷來講求「人敬一尺，我還一丈」，同時「人若犯我，我必犯人」。中方捍衛國家主權、安全、發展利益的意志和決心堅定不移。中方敦促歐方反躬自省，盡快糾正所犯錯誤，切勿在錯誤道路上越走越遠。

中國駐西班牙大使吳海濤指出，歐盟基於涉疆謊言和虛假資訊對中國有關個人和實體實施單邊制裁，罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係。中方敦促西方和歐方認識到錯誤嚴重性，採取措施糾正錯誤，不要再以「人權教師爺」自居，不要再干涉別國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。中方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

(中時 )