西濱快速道路房裡交流道半套匝道，緊鄰苗栗縣、台中市邊境，考量西濱道路彎曲線型不利匝道設計，未來增設的「南入北出」匝道將坐落於台中大甲境內。（巫靜婷攝）

為解決西濱快速道路房裡交流道半套匝道困擾，政府計畫在台中大甲境內增設「南入北出」匝道，盼嘉惠2縣市邊境交通需求。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

西濱快速道路房裡交流道僅設南出北入匝道，挨批「半套」設計不便民，交通部長林佳龍去年初現勘承諾協助解決，計畫在台中大甲境內增設「南入北出」匝道，該案今年由苗栗縣政府提報公路總局正式啟動，日前完成現勘與初核會議，工務處表示，修正報告書後將盡速陳報公路總局，以利後續作業。

工務處指出，台61線房裡以南路段立體化於2018年3月通車後，地方強烈反映通苑地區長達14公里區間，僅設置3座「南出北入」半套匝道，導致台中北返車輛若錯過大甲匝道，須繞駛18公里至通霄一交流道才能返回，造成交通不便，去年1月交通部長林佳龍會同公路總局等單位現勘，支持增設匝道。

工務處表示，為解決半套匝道困擾，將在苗栗縣道140線以南，台61線約131K增設「南入北出」2匝道，工程總經費含用地費約7.26億元，預定工期約36個月，加上用地取得，約60個月內完工，可促進鄰近的省道、國道及工業區聯外道路，強化海線醫療救難便捷通道，建構完善地區交通路網。

增設匝道計畫日前由公路總局主持現勘暨初核會議，會中裁示，整合公路總局、運研所、台中市政府等意見，針對用地取得範圍內，涉及房屋拆遷數量及位置、車道配置方式、交控設備等內容修正報告書後，由苗栗縣府盡速陳報至公路總局審議，再由公路總局接續辦理綜合規畫及環差等作業。

工務處長古明弘表示，由於增設匝道位置坐落於台中，去年苗栗縣政府祕書長拜會台中市政府副祕書長時，已針對該計畫奉中央核定後，雙方將繼續爭取中央補助用地相關經費的原則來推動，因此未來拆遷台中市4棟房子及相關用地問題，都秉持當時拜會台中市府的結論進行，盼嘉惠2縣市邊境交通需求。

(中時 )