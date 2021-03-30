想重溫日劇史上主演過最多職業的那個男人嗎，正宗日本台WAKUWAKU JAPAN從4月起，每個月都將推出一部木村拓哉精選作品，從4月12日的《長假》為首部曲，後面要播什麼則在官方臉書專頁開放許願池，甚至還要送一本已經絕版、於1996年發行的木村拓哉寫真集。

1996年與山口智子合作的《長假》，不但讓他當年拿下日本兩大電視週刊的最佳男主角獎項，更是木村拓哉就職的出發點，從當年的鋼琴家開始，至今已在日劇演過24種職業。

木村拓哉最近在日本最夯的莫過於代言速食店的廣告，自去年1月的首支廣告開始，網友對於大神的進化嘖嘖稱奇，尤其是他自創的「木村式指夾漢堡法」，更被大讚實在帥氣，木村拓哉透露「因為握力要平均」，才想出這種拿漢堡的方式。

今年最新系列的廣告，木村拓哉則是當起上班族，與多位實力派演員有著精彩對戲，無論工作上有什麼爭執，只要看到該速食店就迎刃而解，許多網友表示：「看了這廣告就會想吃耶。」

(中時 )