為提供舞台協助年輕人解鎖新技能，全球人壽啟動「服務接班人計畫」，祭出18個月養成計畫及為期一年的財務補助，尋找22到30歲的年輕人，加入壽險顧問行列，希望2021年將全球人壽整體業務員平均年齡維持35~40歲、專職壽險顧問數達2,200人。

全球人壽並首次找來在年輕人中有一定知名度的八三夭樂團，擔任這次服務接班人計畫的招募代言人，打造招募主題曲「我不需要每一個人都愛我─A rock can be a star」，訴求每一位年輕人都是有獨特的rock，具有自己的風格及特質，在打磨前是石頭，經碰撞、淬鍊後，能成閃閃亮眼的新星（star）。

全球人壽副董事長林文惠表示，透過年度招募代言人八三夭，及其打造的招募主題曲，就是希望藉由音樂帶給年輕人正能量，更希望藉此傳達全球人壽支持每個人獨特的人格特質，只要適當的引導、提供可表現的舞台，每個人都可以找出適合自己發展的方式，琢磨出自己獨特樣貌，最終在舞台上發光發熱。

特別、堅持、與源源不絕的活力加創意，全球人壽認為八三夭非常符合全球人壽希望招募的年輕業務員特質。林文惠也希望透過招募代言人邀請想要發揮自我、展現長才的青年，加入全球人壽，透過為期18個月的養成計畫，提供年輕人一條不同的路，在金融專業領域上開疆闢土。

加入全球人壽服務接班人計畫者，培訓期前6個月，是培養保險基本專業知識、學習保險商品、歷練銷售實務、持續考取進階專業證照，同時透過年輕人熟悉的溝通素材，如動畫、影片等線上數位訓練課程，強化其認識壽險行業與壽險顧問的工作；同時新人不是「陌生拜訪」，而是由全球人壽提供服務的客戶名單，降低進入障礙，再逐步開發自己的客戶領域。

全球人壽指出，新人加入第七個月有機會晉升區主任，學習完整風險評估與保單規畫、進行市場實務訓練、掌握業務發展數位工具並導入社群行銷與精準行銷；第19個月有機會晉升業務經理，學習輔導新人技巧、團隊壯大與養成、職域經營與開拓，最快有機會在一年半內，晉升業務經理為自己創造超過年薪百萬的收入。

(工商 )