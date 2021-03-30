【愛傳媒黃珊珊專欄】上禮拜參加文化大學廣告系第32屆畢業展，真的讓我大開眼界！

那天看到好多活潑的學生，大家給予品牌新的生命，整個展覽根本和業界有相同水準，非常了不起。

其實，任何一個年輕人的創意都不應該被小看，年輕的你們，正用更新創的方式，找到另一條屬於自己的出路。

看到大家的熱情和衝勁，總覺得比我更勇敢，現在的生存競爭比過去四、五十年還要嚴峻，你們要從已經成熟的市場中，找到自己的藍海，沒有創意是沒有辦法衝出去的！

在台北市政府裡，我的業務範圍包含新創產業，而我的任務，就是讓年輕的你們找到興趣之外，還有更多發揮的舞台，而這個舞台由我們提供，台北市的創業服務辦公室，就是為了每一個夢想、創意而存在，作為新鮮人創業的強大後盾，期待未來的你們，都能在自己的舞台上發光發熱。

祝福每一位勇敢的年輕人，青年節快樂！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)