森林療癒在許多國家已發展多年，特別為人熟知的是德國與日本，近年加拿大、韓國、大陸也正積極推廣中。林務局為促進國人身心健康、鼓勵國人充分運用山林帶來的惠益，近年積極推動森林療癒，2020年度更委託台灣森林保健學會建置「森林療癒師認證培訓平台」，期透過專業師資及課程培訓，引導民眾用五感來體驗大自然，增強森林浴的效果，達到身心健康的功效。

林務局指出，台灣6成的面積為森林覆蓋，島嶼地形狹長而中央隆起，這兩大特性，使民眾無論從哪個城市出發，只要一到兩小時車程，就有機會進入山林，徜徉在青山綠水與林間蟲鳴鳥叫的環境，更使臺灣具備發展森林療癒的良好條件。為推展森林生態系多元服務價值，林務局自2017年起委託台灣森林保健學會協助推動國家森林遊樂區森林療癒業務。

森林療癒包含人、場域與活動三元素，從事森林療癒活動時，除了優質的森林場域外，引導與陪伴民眾進入森林體驗療癒活動的人員是最重要的關鍵。具備專業知識與技能的森林療癒師，才能規劃出符合參加者需求及特色的療癒活動；因此推動森林療癒師認證，除確保國內森林療癒活動的品質外，更期森林療癒師成為一項新興行業，對接國民旅遊、醫療長照等需求，未來逐步發展成為一項健康產業。

隨著全球化及都市化發展，環境快速變遷，與自然疏遠的人們出現各種文明病；加上科技進步，醫療設施、公共衛生及環境品質改善，人類平均壽命延長，老年人口比例快速升高，老年的健康與福祉成為迫切的社會議題。而森林療癒的發展，則是面臨現代社會文明病以及高齡化可採行的解決方案之一。多項科學實驗與研究結果，皆支持人體有效接觸與吸收芬多精、負離子、活氧等元素後，能夠緩解憂慮，亦能改善血脂、增加血氧、降低血壓、提高人體副交感神經活性，幫助自律神經平衡，並有助於注意力集中，具預防性醫學效果。

林務局在參考國內外與森林療癒相關訓練課程後，召開多次專家學者會議討論，研擬適合台灣的森林療癒師認證培訓課程，規畫如下：

一、核心課程：分為「森林療癒」、「森林科學」、「心理健康與解說」、「身體健康與戶外」四大模組，合計60小時。57小時為線上課程，3小時為實體課程。

二、活動課程：包含「實作課程」及「戶外體驗課程」，如植物辨識、北歐式健走、精油基礎認知、戶外諮商引導等，每次課程3小時，需選修至少5次，合計15小時。

三、實習課程：包含「隨隊實習」2次及「帶隊實習」3次，合計5次。實習課程由專屬導師針對學員的實習表現，包括撰擬活動計畫、帶領活動操作及執行成果報告等給予回饋討論及修正意見。

(工商 )