展榮展瑞日前赴墾丁拍攝〈夏夜晚風〉MV。（華納提供）

展榮展瑞日前赴墾丁拍攝〈夏夜晚風〉MV。（華納提供）

展榮展瑞的新歌〈夏夜晚風〉MV遠赴墾丁拍攝，劇情從兩兄弟在旅行中的爭執開始、接著分開旅行，最後在公路相遇、和好；為了這支MV，兄弟倆三個月前才報名駕訓班並考取汽車駕照，展瑞拍攝前特地練了近一個月的車，甚至每天租車上下班，只為了熟悉開車的感覺，讓大家驚呼超敬業。拍攝當天剛好遇到14度寒流來襲、海邊狂風不斷，讓展榮展瑞邊拍邊瑟瑟發抖，每拍完一個景就躲到車裡取暖，兩人苦笑表示根本是「冬季晚風」。

這次MV移駕至墾丁的海邊公路拍攝，出發前原以為當地會豔陽高照，沒想到卻在墾丁遇上寒流，展榮展瑞因應劇情進行公路旅行，途中兩人起爭執，展榮下車步行冷靜，展瑞則獨自開著車晃蕩，最終兩人在公路上相遇，平淡的劇情卻讓MV充滿孤寂感。提到爭執，展榮展瑞表示在日常生活中難免因工作意見相左而起衝突，但因同為家人太習慣彼此，通常都沒有所謂的「和好」，常常過不久後就有某一方先問「等下要吃什麼」？展榮說：「我們兩個是家人也是工作夥伴，真的太熟了所以平常也不會刻意多聊，旁人每次看我們不講話都以為我們在吵架。」

拍攝當天遇上14度寒流，加上海風一直吹，兩人當下邊拍邊發抖，導演喊卡時更趕緊躲到車子裡，展榮展瑞笑說：「現在已經是『冬季晚風』了，真的好冷。」為了這次的拍攝，原本沒有開車經驗的展榮展瑞，早在三個月前報名駕訓班、考取汽車駕照，事後展瑞更特地在台北天天租車上下班：「我還會特別每天租不一樣的車型練習，過程中也有種突然喜歡上開車的感覺，在車子裡有種現在時間都是屬於自己的感覺，很療癒。」〈夏夜晚風〉單曲已在各大音樂數位平台上架，MV同步在YouTube《展榮展瑞官方頻道》播出。

(中時 )