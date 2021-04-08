星展銀行（台灣）致力成為接地氣、接國際、接人才的「三接銀行」，廣納優秀人才加入，並重視員工職涯發展，打造愉悅的職場環境。近日獲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心頒發「青年想Want十大企業」，為金融業唯一榮登青年學子心中嚮往的指標性企業。

星展銀行（台灣）此次獲得之「青年想Want十大企業」是青年職涯發展中心對於前來職涯諮詢的15至29歲青年，在諮詢過程中了解他們想要從事的產業或嚮往的公司，而選出十家最嚮往的企業。

此外，自2018年起，星展銀行（台灣）已連續三年被亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》評選為「台灣最佳企業雇主獎」，代表星展銀行（台灣）對人才的投資與栽培，得到外界及銀行內部員工的高度認同。

星展銀行（台灣）人力資源處負責人盧方傑表示，很高興能夠獲頒「青年想Want十大企業」並成為唯一獲得此獎項的銀行，我們認同人才是企業最重要的資產，因此非常重視員工的職涯發展及福利制度，讓員工可以安心工作。例如行之有年的iflex彈性福利金制度，深獲內部同仁喜愛，每年提供一定額度，員工可依個人需求選擇使用範圍，從休閒旅遊、醫療保險或教育學習等，落實客製化的貼心福利。此外，休假制度也優於法定基本要求，包括提供4個月產假，以及最長3個月充電留停假等。

此外，今年推出各式「iHealth」活動，鼓勵員工在疫情衝擊下更應維持身心健康，例如透過手機iHealth App紀錄個人運動指數，建立運動的良好習慣，還舉辦團體計步挑戰賽，員工可自行組隊，將健走步數紀錄到手機App中，運動之餘也增進同事之間的情誼。

自我提升方面，星展銀行（台灣）員工學習資源也與時俱進，除了金融專業相關課程外，星展數位線上平台提供多元課程，舉凡數據科技、敏捷思考、數位商業模型分析等熱門趨勢，員工可以依照自我需求學習新知，在數位趨勢下增加金融本業以外的新技能。

(中時 )