台灣高鐵公司董事會14日通過捐款500萬元給太魯閣號事故傷亡旅客及家屬，高鐵表示，基於人道關懷及企業社會責任，捐款以協助受難者後續的醫療、復健及經濟支持，同時表達深切關懷與慰問之意。

高鐵表示，本項捐款將透過中央銀行國庫局所開設之衛生福利部賑災專戶，指定用途至「0402太魯閣號事故案」，由中央政府統籌專款專用。

「今日分毫的鬆懈，都可能成為明日未知的風險。」高鐵公司董事長江耀宗指出，全體員工應自我提醒，同為軌道運輸業者，高鐵要以戒慎恐懼的心情，從中記取經驗教訓，並且必須謙虛以對、不可自滿，從管理面、制度面及安全文化面，積極思考精進作為，讓旅客的安全獲得更多一分保障。

高鐵表示，未來將持續秉持「沒有安全就沒有高鐵」以及實事求是的精神，再次仔細檢視現有各項安全措施與細節，用最嚴謹的態度與標準，為旅客的安全與服務把關。

(中時 )