yes123求職網8日發布最新「牛年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」指出，高達83％的企業今年第二季有徵才計畫，該比例明顯高於去年同期的54.1％；平均每家企業人才需求為13.2人，也略高於去年同期的12人；企業提供的平均月薪落在36,227元，也高於去年同期的35,321元。

yes123調查並顯示，第二季徵才意願較高的前三大行業，依序是「科技資訊」、「餐飲住宿與休閒旅遊」、「營建與不動產」；在可複選情況下，企業釋出的主要職缺包括「基層員工」56.6％、「儲備幹部」38.6％、「第一線門市或銷售、業務人員」35.8％等。

針對第二季應徵新員工的原因，根據調查有超過三成是因應擴編，包括「訂單或業務增加而擴編」（18.1％）、「公司擴點、展店而擴編」（14.2％），另外還有「一直處於缺工狀態」（33.4％）。

此外，yes123調查發現，第二季景氣企業樂觀度明顯上揚，其中，認為景氣「持平」的企業有53.8％，「樂觀」的有36.4％、「悲觀」的有9.8％，把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為正26.6％，去年同期則為負10.2％，「樂觀度」創下23個季度以來新高。

對此，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，經過一年的防疫考驗，加上數位轉型調整，資方對2021年的景氣復甦，信心度逐漸提高，其中，外銷導向的廠商期盼有轉單效應加持，對內需導向的公司來說，則有賴清明、端午連假，以及母親節檔期消費力道，能否維持一定的強度。

楊宗斌並指出，各大產業的求才意願與職缺、待遇，雖然出現反彈，但尚未回到疫情前，也就是2019年的水準，但隨著企業觀望氣氛逐漸淡化，除了出口接單加溫，內需消費市場熱絡，再搭配校園徵才季啟動，勞動市場處於「事求人」的缺工吃緊狀態，也使得起薪「易漲難跌」。

上述調查時間自2021年3月18日到4月1日，以網路問卷進行抽樣調查，企業有效問卷共1,038份。

(工商 )