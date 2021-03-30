中壽(2823)自2018年啟動i-Agent後，在國際級顧問協助下，以科技建構完善教育訓練制度，讓「訓」與「練」同時並進，吸引許多業務精英加入後，不僅整體新人年齡層下降、收入增加外，並創造登錄人數連續三年持續攀升佳績，淨增加年成長率，更為國內大型壽險公司第一。為進一步協助業務同仁開展志業，擴大組織發展開口，中壽投注大量資源，啟動i-Agent2.0，從行銷推廣到組織發展，全方位支持業務同仁，協助精英同仁在中壽開展自己的事業版圖。

為協助業務同仁晉升，i-Agent2.0在穩固1.0的基礎上，從業務員角度出發，透過數據收集分析出業務員從定著、晉升到組織發展過程中，每個環節過程會遭遇的困難及挑戰，進而導入四「新」方案打破痛點，包括：新課程、新輔導、新晉升及新工具，開啟新階段的培育主管養成，助業務同仁晉升與育才更有方法也更快速。

四「新」融合了與時俱進與經驗傳承，從一致性課程、全新方案、數位工具到一系列獎勵專案。如新課程即規劃包括：三大系列課程、實戰進階到領導力課程，讓業務同仁在金融專業知識及服務熱誠外，更有系統化的銜接訓練，全面性提升實戰技能與培養主管必備職能。此外，i-Agent2.0有豐富的深化輔導場景，讓主管可精準有效鎖定轄下的能力與意願瓶頸，有效打破行銷與增員障礙；再輔以相關獎勵方案，新進業務精英最快15個月即可晉升襄理。

雖受到疫情影響，中壽2020年度新契約保費收入仍達873億元，同時為降低避險成本，積極推動外幣保單，2020年度外幣新契約保費占比也由2019年37％大幅提高至77%，帶動公司價值穩定成長。此外，受惠於近年推動高價值分期繳及外幣商品奏效，續期保費收入達1,703億元，較2019年度成長9.3％，2020年度整體總保費收入達2,576億元，有賴於堅強的業務部隊。中壽不斷推動業務通路轉型以擴大組織基盤，在遭受疫情影響下整體業務部隊人數仍逆勢增長並已突破13,000人，壽險公會登錄人數排名一舉提升為第五名，該公司已成為最適合發展壽險事業的平台。

(時報資訊)