台鐵太魯閣號花蓮清水隧道出軌事故，目前確定50人罹難。（消防署提供）

台鐵太魯閣號408車次本月2日被工程車撞上，造成50人罹難，其中年僅21歲的陸軍專科學校學生陳品全，也在這次重大事故中罹難。修復師表示，陳父於昨（4）日上午帶著軍服到殯儀館，沒想到卻因陳品全遺體腫脹，導致帶來的軍服「穿不上去」，只好緊急請家屬聯繫軍方，提供大一點的軍裝，好讓陳品全帥氣走完最後一程。

這次太魯閣號出軌事故造成多人死傷，50人罹難名單中有3名軍人，包括2名志願役憲兵來自台南的21歲蔡慧鵑與21歲莊建致，二人皆隸屬憲兵204指揮部，另一人同是21歲的陸軍專科學校學生陳品全。

據《東森新聞》報導，陳品全的父親得知噩耗後，昨（4）日一早就帶著軍服到花蓮殯儀館，希望能替兒子穿上，讓他帥氣走完最後一程。不過修復師表示，因為陳品全的遺體腫脹，陳父帶來的軍服完全穿不上去。

「76行者遺體修復團隊」召集人陳修將表示，得知此狀況後，便緊急請家屬與部隊進行協調，希望能為陳品全換大一點的軍服，讓他帥氣走完最後一程。

據統計，這次事次太魯閣號上的近500名乘客，其中311人設籍台東，座位大都在死傷最嚴重的5到8車，計有9人罹難，包括陳品全，台東縣長饒慶鈴4日除了到殯儀館捻香，同時宣布縣府啟動社會救助專戶。

太魯閣號失事前10分鐘最後身影曝光 網慟：好想叫他們停下來，別再開了...

(中時新聞網)