近期水情嚴峻，台糖已全面啟動節水抗旱應變計畫，力行省水及水回收利用等作為，並宣布24日起暫停加油站洗車業務，也提供34口救旱井支援用水，盼在大旱期盡一份心，共體時艱。

台糖指出，公司一向對於水、電、油、紙等資源推行節約政策，近期因應水情吃緊，已依各單位業務屬性加強制定不同的節水計畫。民生用水部分採取全面減壓供水措施，公司轄下各單位的水龍頭、馬桶等用水設備採用省水標章產品，並定期檢查預防漏水，也全面宣導同仁節水及正確用水觀念。

工業及營業用水部分，台糖加油站配合限水政策，各洗車站也加入撙節用水行列。除花東地區外，其餘各縣市加油站自24日起全面暫停洗車業務。製糖工廠考量生產用水需求，朝水資源循環利用為目標；各休憩營業據點亦調整清潔、洗滌方式以達節水成效。

台糖強調，除了節水，台糖因應未來民生用水可能減供，已盤點34座救旱井支援用水，盼能對旱情有所幫助，也透過節水及水井支援等作為，與國人共度旱情。

(工商 )