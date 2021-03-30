受到全球氣候變遷影響，有時大雨成災，有時乾旱令人憂心，如何節省水資源已是全民課題，倘若家家戶戶都學會聰明用水，還能用最少的水量洗菜、洗碗、洗澡洗頭、沖馬桶、拖地，不僅完成身體清潔，家裡也能保持乾淨舒適，還可省水費，就不必擔心無水可用之苦！

●省水不用苦哈哈 日常這樣做

水的使用原則，就是「用最潔淨的水做最重要的事」。腎臟科醫師江守山表示，最乾淨的水要拿來飲用或洗菜、洗澡等，舉凡直接接觸皮膚或進入身體的水都要用「一次水」；回收利用的「二次水」再拿去做其他的清潔工作，例如洗菜水可澆灌植物、洗澡水可以沖馬桶，更有心的話，可以設法把雨水儲存起來，拿去澆花，省錢又環保。

1、洗菜：

在缺水時期，不要大量沖水洗蔬菜，建議可以用小蘇打浸泡蔬菜，抓洗一下或是用海綿輕刷蔬菜表面，再以水洗沖掉，即可煮食；若習慣用沖水洗菜的方式，洗菜水一定要接起來進行二次利用，才不浪費。

在缺水時期，不要大量沖水洗蔬菜也能洗乾淨。(示意圖/常春月刊提供)

2、洗碗：

飯後洗碗盤可先以「苦茶粉」或「黃豆粉」抹在碗盤上把油吸附，再用水沖掉，如此一來就不必耗費太多水，也建議盡量不要用泡沫量大的洗碗精，太過滑膩不好沖泡，徒增用水量。

3、洗澡、洗頭：

若要省水，就不要泡澡。洗澡時等到頭髮和身體都洗好，開蓮篷頭或舀水從頭沖下來，如此就能一次沖乾淨頭髮和身體，節省水量。若要更省水，可以連同衣服一起洗，把衣服放在腳下，先以肥皂搓一下，等洗頭洗澡水一沖下來，腳踩一踩就乾淨一半，最後再以乾淨的水沖一沖就完成，幾近乾淨的洗衣水，也可以接下再二次利用，當成沖馬桶或洗廁所之用。

4、沖馬桶：

可用洗澡水二次利用，先把浴缸塞住，留下洗澡水沖馬桶，或是更換省水馬桶，也可調整沖馬桶的水量，例如置放裝水的保特瓶到馬桶水箱內，每次沖出的水量可節省至少1／3。

5、拖地：

可採用靜電拖把搭配除塵紙使用，如此「乾拖」可不必用到水，一週可採一次乾拖、一次濕拖交替，如此家裡地板能達到清潔效果，又能省水。若要濕拖，可利用洗碗水或是洗衣服留下的「二次水」先拖過一遍，把污垢、灰塵都先去除，若認為不夠乾淨，再以少量的乾淨水拖過一次即可。

(中時新聞網)