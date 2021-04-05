魚虎為外來品種，體型可超過1公尺，苗栗縣鯉魚潭近年被發現出現魚虎蹤跡，破壞水庫生態。（苗栗縣河川生態保育協會理事長賴文鑫提供／何冠嫻苗栗傳真）

乾旱持續，苗栗縣水情吃緊，縣內水庫蓄水量跌破新低，鯉魚潭水庫有效蓄水量僅剩9.9％，水庫蓄水區水位下降土壤裸露，水量減少影響生態，更引發民眾擔心外來種魚虎將加劇侵略水庫生態。

魚虎是紅線鱧的俗稱，也叫泰國鱧魚，外來品種。苗栗縣河川生態保育協會理事長賴文鑫指出，魚虎體型可超過1公尺，嘴巴裡佈滿尖牙，生性兇猛、強勢為肉食性魚類，專門吃比自己體型較小魚種，近年常有團體放生，魚虎自溝渠進入水庫，由於魚虎幾乎沒有天敵，一舉破壞水庫生態，將原生魚種趕盡殺絕。

魚虎繁殖力驚人，過去多出現南部水域，曾文水庫、日月潭等皆深受魚虎危害，但近年卻發現魚虎蹤跡逐漸往北拓展，攻擊水域裡的其他魚種，造成生態失衡，尤其近期鯉魚潭水庫因乾旱，水位降低，水域環境縮減加上魚虎肆虐，恐將加速破壞水庫生態。

賴文鑫表示，魚虎大量繁殖，鯉魚潭水庫約在2年前開始有民間團體放生魚虎，造成生態浩劫，若要減少數量，清除魚虎將會是浩大工程，仰賴釣客釣魚對於外來種入侵狀況只是小舉動，只能呼籲別再放生侵略性高的外來種。

鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源表示，針對魚虎今年委託特有生物研究保育中心展開調查評估，預計年底將取得研究報告及資料，之後將依照專家建議辦法展開水域生態失衡防治措施。

(中時 )