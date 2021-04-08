台灣面臨百年大旱、水情持續嚴峻，行政院長蘇貞昌今（8）日在行政院會表示，將盡力降低對社會衝擊。由於6月進入豐水期後降雨可能持續偏少，請各部會做好萬全準備，持續趕辦相關因應事項，並呼籲全民節約用水、共度難關。

蘇貞昌指出，若沒有透過前瞻建設超前部署、支持各項重大水環境建設，使水源區域調度最大化，加上中央各部會與地方齊心、在4個月內迅速完成抗旱水井、埤塘水源、再生水廠及緊急海水淡化廠等建設，台灣面臨此次百年大旱根本無法撐到現在。

面對全球氣候極端化逐漸成為日常，蘇貞昌認為應更努力，將危機化為轉機，如因此次旱情獲知許多水資源是應提早準備、備而不用，如伏流水開發、水井準備，甚至利用乾旱時進行水庫清淤等，以讓旱情影響減到最低。

由於6月以後降雨可能持續偏少，蘇貞昌請各部會務必做好萬全準備，包括緊急海淡廠、伏流水、地下水利用、移動式淨水設備、建築工地地下水運用等均應持續趕辦，並請經濟部與中市府合作，在確保不會造成地層下陷前提下，將豐沛水資源支撐民生產業需求。

蘇貞昌強調，政府面對嚴峻旱象，已設法降低對社會衝擊，記取上次復水拖延40小時教訓，此次節至上午6點，復水比例已提高至92％。對於受衝擊相關產業及民眾，財政部過去對此提出減稅等其他措施，此次亦請主動辦理，並請經濟部與地方政府持續密切配合。

(時報資訊)