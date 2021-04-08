台灣久未下雨，許多地方面臨停水危機。科技部長吳政忠今天表示，全台三個科學園區中，竹科及南科目前有能力因應缺水問題，「中科就比較緊張」，將透過地下水井、再生水及節水等方式著手，預計可以撐到5月中旬。

吳政忠今天在立法院教育及文化委員會報告《太空發展法》草案，不過國民黨立委萬美玲質詢指出，經濟部長王美花日前宣布，4月6日起，新竹、苗栗兩地將實施「供5停2」措施，至於科學園區則減少供水15％，她問各科學園區是否做好缺水的因應？

吳政忠回應，全國三個科學園區，都有一些備水，因此暫時還可以因應缺水的問題。不過，中科4月6日起將被減供15％的水，「會比較緊張一點」，但預估還是可以撐到5月中旬。

萬美玲進一步質疑，中科的主要水源是鯉魚潭水庫及德基水庫，但目前這兩個水庫的蓄水量僅剩9.8％、5.4％，科技部是否應該做最壞打算，及早有一些準備，以免損及我國半導體產業。

吳政忠說，中科的水源，7成來自鯉魚潭、3成來自德基水庫，現在這兩個水庫的水愈來愈水，科技部將請中科先從利用地下井水、再生水來補充水源。如果天公一直不下雨，節約用水及將原本要排到大海的廢水再利用，是迫切要做的事。

科技部表示，目前竹科、南科本身的節水率分別為13％、7％，以因應缺水；中科面臨減供15％的問題，廠商及管理局都會進行儲水，有能力自行提供3至5天的全量的水需求。不過吳政忠還是祈求老天爺幫忙，趕快下雨。

(中時 )