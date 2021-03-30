台灣今年遭遇56年來大旱，為降低企業水源短缺風險，奇美實業在仁德廠區建置再生水系統「EDR水資源中心」，「是台灣石化業第1套、全台最大規模EDR工業廢水系統」，目前穩定運轉，每日可產出3000噸再生水，導入製程再利用，有效因應缺水危機。

奇美實業表示，為降低自來水用量，2016年即準備投資發展再生水技術，與工研院材化所水科技研究組合作，針對工廠廢水以「高抗垢性」倒極式電透析系統(EDR)將廠區內排放廢水再生，即使操作成本遠高於自來水價，奇美仍在2017年打造工業廢水再生系統。

奇美實業在仁德廠區建置再生水系統「EDR水資源中心」每日可產出3000噸再生水。(奇美實業提供／曹婷婷台南傳真)

「奇美水資源中心」去年完成主體建築與系統最佳化調校，已全面穩定運作，將工廠原排放廢水以「沉浸式薄膜過濾、EDR倒極式電透析、RO逆滲透」三道回收處理後產出3000噸再生水導入製程使用，成為全台最大規模工業廢水再生系統。

奇美實業表示，水情嚴峻，平日即採取積極環保節水措施並響應政府推動使用再生水政策，除工業廢水再生系統外，將持續評估、推動其他再生水使用計畫，朝80％工廠用水由再生水系統供應，大幅減少自來水用量，並將開發更節水製程，提升廠區雨水貯留利用率，精進水資源管理效率，有效因應缺水危機，也實踐奇美綠色願景、永續發展目標。

(中時 )