台中公園綠地園道抗旱配套措施已提前施行。(台中市政府提供)

公園綠地園道落實抗旱配套.。(台中市政府提供)

經濟部宣布台中市自6日起實施自來水「供五停二」，以國道1號為界分為甲乙兩區，甲區每週二、三停水，乙區每週四、五停水，因應中央政策，台中市政府建設局提前執行公園綠地園道抗旱配套，景觀植栽澆灌水源已停用自來水，以回收水、工地地下水等取代，呼籲市民儲水並節約使用，共同度過缺水難關。

建設局指出，台中公園綠地園道抗旱配套措施已提前施行，景觀植栽澆灌水源已停用自來水，並由自來水公司協助鉛封「無公廁公園」的自來水源；建設局養工處及各區公所等維管單位責成廠商改取用水資源回收中心回收水、新建建築工地地下水、溪水、灌溉溝渠等其他替代水源，如有不足再評估取用水井地下水；公所及建設局養工處巡查人員也每日巡檢自來水閥箱，並回報鉛封狀況，如有遺漏鉛封或遭開啟情事，隨即通知水公司儘速補鉛封。

針對「有公廁公園」，自來水公司因應民眾用水需求並未鉛封自來水源，仍保持暢通，公所及建設局已要求維護廠商改用再生或其他水源替代進行澆灌。為避免有心人士不當使用廁所以外的水龍頭，養工處及各區公所也同步盤點公廁以外自來水源水龍頭，以上鎖或其他方式封閉。

建設局表示，公所及建設局已責成公園維護廠商及公廁清潔廠商，限水前一日確認公廁水塔補水情形，限水期間隨時巡檢，如水量不足可至取水點取水補充。公廁如無水塔設施，廠商將備大水桶及勺子，供民眾如廁後使用，限水前一日放置完畢，限水期間也將巡檢補水，若補水不及也將張貼公告告知預計完成補水時間。

建設局強調，已與各公所建立抗旱節水資訊平台，即時公告各項限水措施、節水機制及相關取水資訊，同步轉知各維管單位務求落實，與市民一同度過缺水難關。

(中時 )