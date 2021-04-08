隨著外送平台崛起，許多人紛紛投入外送行列，外送內容也愈加多元，不過日前就有外送員透露，接到速食店的訂單，取餐時卻發現可樂竟然變成寶特瓶裝，而非一般的紙杯包裝，讓他又驚又喜，不少同業也樂見其成，一致認為「希望飲料可以永遠改罐裝的」，對此就有內行人曝光背後真相，掀起熱議。

原PO昨（7日）在臉書社團《UberEats全台討論區》PO文指出，接到了一張速食店的訂單，沒想到前往取餐時卻發現，不同於大家熟悉的紙杯包裝，可樂全部改成寶特瓶裝，讓他不禁直呼「可樂包裝換了耶，可是不是冰的」。

貼文一出隨即掀起大批同業熱議，眾人一致狂推，「這樣做就對了」、「改這樣就不怕撒出來了」、「希望飲料可以永遠改罐裝的，真的方便多了」、「這樣就不會漏了，真好」。

不過也有內行人點出背後關鍵，直言此舉是為了配合「停水政策」，「停水的關係吧」、「停水的折衷做法」、「要嘛停水，要嘛糖漿用完還借不到」、「以前在速食店上班，限水就會用這種替代」、「停水的關係吧，為了降低用水量」；更有網友解釋，因為停水的關係，所以製冰機無法使用，「一般這種有製冰機的店都是自來水加裝逆滲透，然後再接到製冰機，停水就沒冰塊了」。