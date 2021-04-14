健康飲食新風潮席捲Uber Eats！今年1至2月平台上「健康美食」的訂購量，較去年同期成長近2倍，「健康美食」類的合作商家數也增長近4倍，共有超過3萬項健康餐點和商品供消費者選擇。而在生鮮外送也觀察到相同趨勢，10大熱銷生鮮商品中除了鮮奶和礦泉水，其他皆為產銷履歷蔬菜，成長8倍以上！在春季，不管是因應各種出遊需求，或是面對多變天氣下的身體調養，Uber Eats平台上從輕食健康餐、保健食品到當季的生鮮蔬果都能滿足消費者需求。

Uber Eats表示，即日起至4月30日，輸入序號「四半功倍」，於指定商家（生鮮雜貨、零食飲料、美妝母嬰、百貨商場）享有不限金額、不限時段3次75折優惠，單筆消費最高可折抵100元；另外，4月20日前也有精選餐廳點餐享8折起的優惠！

李婉萍營養師指出，春季氣溫變化大，應注重增強人體保護力。飲食方面以溫和清爽、性平以及原形食物為主，營養價值高的菠菜、韭菜、竹筍、芹菜、甜椒、四季豆、南瓜等時令食材皆適合於春季食用。若是「三餐老外」，建議每餐攝取適量蛋白質以增強體力、保健身體。早餐建議選擇雞蛋、豆漿、牛奶，讓豐富的蛋白質開啟充滿活力的一天。午餐若為便當類，可選擇常見的雞腿或富含 DNA 的鮭魚、秋刀魚作為主要蛋白質來源。晚餐時段建議以清淡、高纖維飲食為主，如低GI料理。若是天冷想吃鍋，則可選擇清爽的湯底及油質含量較低的海鮮類食材。

Uber Eats平台上5萬家的左右合作商家中有1萬家為健康類合作商家，諸如Just Kitchen、LIFE KITCHEN生活倉廚、棉花田生機園地、全聯福利中心、家樂福、大潤發、Green & Safe、地方農會等，提供多達3萬項健康餐點和商品選擇。如何輕鬆依照營養師推薦點購？打開 Uber Eats App，在「類別」頁面輸入關鍵字搜尋，即可以從符合條件的餐廳、生鮮合作商家列表中輕鬆選擇、一鍵訂購、30分鐘隨點即送。

根據Uber Eats觀察平台今年1至2月的數據顯示，健康飲食愈來愈夯：

1.「健康美食」的訂購量相較去年同期增長近2倍，以6吋雞肉及牛肉潛艇堡、水煮和舒肥雞胸便當最受青睞，其中十穀米和藜麥類米食便當也進入前10大熱賣商品排行。

2.生鮮類別成長超過8倍，前20大熱門商品中高達半數為蔬菜類，非基因改造玉米筍、產銷履歷菠菜、青花菜、甘藍、小白菜和鴻禧菇皆是前10大人氣商品，唯一進入排行榜中的肉類則是雞胸肉。

3.健康飲食的風潮也同時體現在飲品消費，整體飲品類別仍以不同品牌的鮮乳最受歡迎，前20大暢銷排行榜中，義美錫蘭紅茶、維他露每朝健康綠茶是唯二的非鮮乳飲品。

4.除了良好飲食，攝取優質營養素也是消費者提升健康的選擇之一，平台上保健食品如綜合堅果、認證雞精、維他命C、B群、葉酸都有持續性的熱度。

(工商 )