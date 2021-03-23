聚陽(1477)去年在疫情衝擊下，仍繳出了亮麗成績，EPS達9.35元。董事長周理平今表示，因應疫後時代的大需求來臨，將啟動3A計畫。所謂的3A就是聚焦在三大領域：Athleisure(提高技術含量與產品價值)；Align(客戶深度長期發展與產能快速拓展)；Advance(發展先進智慧裝置生態圈與全面數位化)。

聚陽正在邁向第二個30年。周理平表示，2021年是聚陽很重要的一年，需把握關鍵的營運發展機會，並帶動中長期經營表現，進而提升公司市值。雖然全球經濟與疫情發展仍不明朗，但我們對未來審慎樂觀，在成長加值的主策略下，做好風險管理，與客戶共同成長，加重佈局與產能彈性。

周理平指出，在疫情之後，消費者將會更重視健康與生活的平衡。從過去的快時尚到近幾年的Athleisure，展現消費者除了運動機能更期待流行美感，而Athleisure正是多元行銷的聚陽強項。

聚陽的主力客戶如Gap Inc.、迅銷集團、Target等不斷透過虛實整合的銷售通路布局，銷售獲利表現相當亮眼。而為因應主力客戶對於未來的成長計畫，聚陽也將於2021年完成增資計畫，提早做好未來的產能布局，以因應接下來3~5年強勁的成長需求。

而隨著科技的快速進步，紡織業也逐漸走向智慧製造的時代，聚陽透過不斷的研究與創新，逐年提高生產流程速度，而機器自動化的深化，也有助於生產效率提高和降低生產成本。同時近年來，聚陽全力投入智慧衣的研發和製造，也期待在不久的將來開花結果，成為智慧服飾的領頭羊。

聚陽除了3A計畫以外，近年來聚陽也逐步架構未來的接班梯隊；也開啟菁英幹部培訓計畫，為聚陽未來的成長大計做好更扎實的準備。

(時報資訊)