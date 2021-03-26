福特汽車公司周四宣布，受全球半導體晶片短缺影響，其位於密西根州的組裝廠將暫停生產利潤較高的F-150皮卡，停產時間將持續到周日。

福特與其他汽車製造商都曾強調將力保最賺錢車款維持生產，但其部分全尺寸皮卡的產能損失，也顯示晶片短缺的問題已經擊中福特最想保護的產線。

福特位於密西根州迪爾伯恩市（Dearborn）的工廠自周五起到周日停工，並在下周一恢復運作。其發言人拒絕透露此舉將損失多少產量。

該美國第二大汽車製造商此前曾表示，在組裝旗艦型F-150皮卡時將先擱置部分零件，而在完成組裝與出貨之前可能得先留下來「數周」時間。

福特表示，這個最新的停工決定已經納入先前的預測中，其晶片短缺可能使2021年獲利減少10億～25億美元。

該公司周三曾表示，由於晶片短缺，本周將削減密蘇里州堪薩斯城（Kansas City）組裝廠的Transit貨車產量，但該廠的F-150皮卡產線將不受影響。

日本瑞薩電子的晶片廠發生大火，使全球車用晶片短缺問題進一步惡化，對汽車產業造成的衝擊也持續擴大。

美國最大汽車製造商通用汽車（General Motors Co）周三即宣布擴大北美地區的減產計畫，位於密蘇里州溫茲維爾市（Wentzville）的組裝廠將自3月29日下周一起停工到4月12日，位於密西根州蘭辛市（Lansing）的工廠停工時間則再延長兩周，受到影響的車型包括中型皮卡、密蘇里州廠的Chevrolet Colorado與GMC Canyon，以及密西根州廠的Cadillac CT4、CT5與Chevy Camaro。

(時報資訊)