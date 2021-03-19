達拉斯獨行俠 @ 波特蘭拓荒者 10:00 運彩賽事編號：408 本場比賽將是雙方賽季裡的第二度交手，也是台灣運彩明日有開放的NBA單場+場中投注場次，兩支隊伍都擁有高人氣球星，對決上確實備受矚目，以下我們將提供本場賽事的相關分析--

〈拓荒者兩大進攻疑慮〉拓荒者明星賽後在表現上算是漸入佳境，近三天兩度對決狀態不錯的鵜鶘也能拿下寶貴連勝。不過要特別留意球隊賽程安排下的可能狀態，拓荒者雖連勝，但兩場比賽面對面對Z. Williamson的進攻，拓荒者仍有著相當大的消耗，本季的拓荒者仍是一支大比例喜好投射的隊伍，本場比賽作為近四日裡面的第三戰，近四日裡面的第三戰，「體力面影響到比賽末段的命中率」是很可能上演的，此為進攻上的第一點疑慮。

進攻的第二個疑慮，將來自於球員狀態。近幾場比賽回歸的CJ McCollum今天仍找不回狀態，今天仍找不回狀態，即使到了下半場熱開，也只有7投1中得到3分，CJ的中距離單打目前仍找不回常態命中率，將是拓荒者分數上不去的關鍵；此外要特別留意CJ回歸後也要回到板凳上的Gary Trent Jr.，Trent的外線在今天又崩了一場(6投0中)，這兩名球隊的SG相互影響上陣時間與安排下，會是拓荒者短期在得分上的不利因素。

〈無法針對獨行俠防守罩門來打〉本場比賽獨行俠將會有D. Finney-Smith、J. Johnson、W. Cauley-Stein三個主輪替的球員缺陣，最大的影響將是禁區，預估除先發的波神以及Kleber外，Powell與巨神兵Marjanovic都可能因此獲得一些上陣時間。這樣的安排很有風險，因為Powell在受傷後防守腳步就跟不上對手，但好消息卻來自於拓荒者本身，本賽季拓荒者在禁區內的出守比例是全聯盟最低(10呎內只有35.6%)，且命中率也是，且命中率也是聯盟最差，他們就不是一支能往裡面打的隊伍，獨行俠長期都要面對自己內線對抗、防守能力不足的問題，正所謂「久病成良醫」，禁區失分也一直都能卡在聯盟中段，本場比賽獨行俠的防守問題不會被針對，也是小分利多。

〈節奏評估〉不管如何，拓荒者土耳其中鋒球員Enes Kanter仍會去嘗試往裡面打，加上Stein、Johnson的上場時間要換成速度較慢的Marjanovic或Powell，雙方的進攻節奏將很容易往較慢的方向去法展。

〈決勝節評估〉近期兩隊都有相當的韌性，兩邊主將Doncic與Lillard在關鍵時刻都有強勢發揮，通常我們會說關鍵時刻有人跳出形成拉鋸是比較不利小分選項的，但當雙方球星都能持續與對方抗衡，比賽就較不會出現"犯規戰術連發導致大分開出"的情況。

值得留意的，是獨行俠近期決勝節有著相當好的防守意識，近五場比賽球隊第四節場均失分只有23.4分，這也讓獨行俠明星賽後五場比賽有四場失分在110分以下，總分盤1大4小，Doncic在近期關鍵時刻防守上擅用自己的身體優勢去扛住對方後場主力是相當令人印象深刻的。

〈過往對戰與盤口觀察〉雙方近兩次交手都要由拓荒者取勝，要注意拓荒者面對獨行俠時防守端看上去頗有心得，近兩次交手讓對方助攻失誤比平均為1.62，遠遠好過賽季表現，D. Jones Jr.與R. Covington這兩名鋒線球員本場比賽面對並不是靠速度打球的Doncic，反而可以期待去壓制到他的得分。

最後，在盤口觀察方面，雙方近六次交手其實都要開大，雙方近六次交手其實都要開大，但弔詭的地方就在於本場比賽盤分反而相對於過往是不增反減的，莊家對於McCollum等人的狀態認知，很可能跟我們上述的觀點有所雷同，目前在一些Show出實際金流的盤口方面，可發現大分不管選擇熱度或實際金流熱度都有較高比例，但盤分目前卻仍卡死在初盤上，初步判斷上莊家並不這樣懼於大分的開出可能。

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(中時新聞網)