證券分析師吳磊光表示，美股道瓊指數24日盤中震盪逾300點，終場由紅翻黑，小跌3點，台積電ADR同步重挫，導致台積電25日向下開低，終場未能收復季線，台股也欲振乏力，25日以16,060點作收，僅小漲28點。

加權指數2月26日的跳空缺口16,322點形成壓力區，後續勢必需要強勢攻擊，大盤才能順勢而上，然而外資賣壓加劇，難度增高，多頭若無法儘速靠利多反彈至月線，短空恐將來襲，短期均線將面臨考驗。

個股方面，本周納入投資組合的亞信，股價25日再創181元收盤新高價，後勢看俏。

(工商 )