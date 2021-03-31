逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股31日開低拉回整理，終場下跌123.77點，跌幅0.75％，收在16,431.13點；櫃買指數則上漲0.13點，漲幅0.06％，收在206.29點；三大法人進出方面，外資轉賣165.29億元，投信續買2.24億元，自營商轉賣17.44億元，惟外資法人於台指期轉賣2,014口多單，累計淨空單部位為21,379口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股受清明長假效應影響，市場追價意願保守。台積電董事長劉德音示警，隨著不確定因素增加，恐導致半導體重複下單疑慮，且鴻海財報不如預期。此外，公債殖利率攀升、美元指數走強、蘋果及微軟領跌帶動道瓊收黑、費半指數拉回等影響下，台股在護國神山台積電31日震盪拉回、鴻家軍概念股下殺拉回拖累下，加權指數重挫逾百來點。

個股方面，本周納入投資組合的閎暉，車用及穿戴布局有成，今年可望轉盈，華新科私募入股躍第一大股東，在大股東及業內法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲空間。

展望後市，台股累積漲幅已大，若沒有經過一段時間的換手整理，籌碼難以穩定、沉澱。不過，整體國際金融情勢仍持續看好，經濟合作暨發展組織（OECD）也強調，受惠疫苗陸續於各國展開施打，加上美國政府推出大型紓困法案，全球經濟前景轉趨樂觀；此外，上全球寬鬆貨幣風潮造成熱錢四溢，且1.9兆美元刺激法案上膛，更多財政、貨幣刺激措施可望接連展開，均將有利於後市續漲行情。

(工商 )