運河疏通，周二美國原油期貨跌逾1.5%；隨著巨型貨櫃輪「長賜輪」所擱淺的蘇伊士運河恢復通航，市場對供應短缺的擔憂減弱，運河管理局人士預計約有422艘停滯船，可以在3至4個工作天左右疏通完畢，加上近期國際美元走強，使得油價面臨下行壓力。

此外，據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，截至3月26日當周，美國原油庫存增加390萬桶，高於分析師原先預期的增加10萬桶，終場油價收低。然而石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)即將召開部長級會議，據消息人士透漏，沙烏地阿拉伯將可能同意自願延續減產，投資人也將密切關注會議發展；其中美國原油跌幅1.6%，倫敦原油跌幅1.3%。

美國NYMEX-5月輕質原油期貨下跌1.01美元，報每桶60.55美元；4月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.79美元；4月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.99美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.84美元，報每桶64.14美元。(商品行情網)

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