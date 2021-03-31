證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤31日終場下跌123.77點，呈現價跌量增，短線出現較大的賣壓。不過，仍守在所有均線之上，加上清明連假將至，台股要創高恐怕要等到連假之後，建議投資人可先觀望。

台股31日出現明顯回檔，稍稍不如預期，主要是由於台積電及鴻海的回檔。台積電董事長劉德音示警，28奈米有重複下單情形，造成半導體股的賣壓；此外，鴻海30日法說會雖對電動車釋出樂觀展望，惟去年第四季的毛利率及獲利不如市場預期，引發市場失望性賣壓。

個股方面，本周納入投資組合的茂達，聯發科轉強、IC設計族群資金動能強勁，具備高殖利率及IC漲價題材，股價31日高檔量縮震盪，有望持續走高。

選股方面，目前盤面相對抗跌的股票，還是在第二季展望樂觀的族群。其中，IC設計不畏台積電的示警，表現相對抗跌，仍是人氣之所在；新品連發的NB族群股價表現也相對抗跌，都是可以抱股過節的族群；電動車族群及鴻家軍長線仍看好，建議可以趁近期回檔找買點。另外，傳產部分包括生技、航運、橡膠等，各擁題材、表現不俗，投資人也可留意。

(工商 )