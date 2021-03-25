2021桃漾天籟歌唱大賽（桃園市文化局提供）

由桃園市政府藝文設施管理中心主辦《2021桃漾天籟歌唱大賽》，已於3月10日開放網路報名，將於4月17日至6月20日於本市13區展開初複賽，7月10日、11日於中壢藝術館展開總決賽，比賽總獎金高達138萬，歡迎愛唱歌的市民朋友報名參加。

桃園市為六都中人口最年輕的活力城市，優秀音樂藝術人才輩出，具備發展流行音樂的良好環境與條件，孕育如「臺灣歌謠之父」鄧雨賢、「帽子歌后」鳳飛飛、「新不了情」萬芳等知名流行音樂人才，深具歌唱文化傳承源流，有鑑於此，2021桃漾天籟歌唱大賽除整合弘音及金嗓伴唱系統增加賽事歌曲外，更特別增設「鳳飛飛熱門金曲專區」，將伴唱系統內之鳳飛飛經典歌曲一次收錄，其中包含了多首民眾耳熟能詳的經典金曲，如「巧合」、「流水年華」、「掌聲響起」、「月朦朧烏朦朧」等，民眾只要在報名網站之鳳飛飛金曲歌單內就可查詢鳳飛飛熱門歌曲，歡迎所有喜愛鳳飛飛的市民朋友們，多加利用踴躍報名，希望能在競爭激烈的賽事中選拔最具潛力的桃園明日之星，扶植桃園歌唱人才。

《2021桃漾天籟歌唱大賽》現已開放網路報名，歡迎設籍桃園或於桃園居住、就業、就學的市民朋友們踴躍報名參加，複賽各區各組前3名依序可獲得新臺幣1萬5千元、1萬元、5千元獎金，總決賽第1名至第5名依序可獲得新臺幣6萬元至2萬元獎金，另有評審團特別獎1名，獎金1萬元，更多詳情可至活動官方網站ㄞ(https：／／www.taoyuankaraoke.com.tw)查詢。

◆活動資訊：

活動名稱：《2021桃漾天籟歌唱大賽》

主辦單位：桃園市政府、桃園市議會

承辦單位：桃園市政府文化局、桃園市政府藝文設施管理中心

協辦單位：本市13區公所

報名資訊：3月10日（星期三）中午12時開放報名，採網路報名，各區報名截止時間請至活動網站查詢。

參賽組別及獎項：初複賽組別分為活力樂齡組(滿55歲)、魅力中壯組(滿30歲至54歲)、好漾青年組(滿15歲至29歲)。複賽各區每組第1名（1萬5千元）、第2名（1萬元）、第3名（5千元）；總決賽不分組別：第1名（6萬元）、第2名（5萬元）、第3名（4萬元）、第4名（3萬元）、第5名（2萬元），評審團特別獎(1名)1萬元

新屋區 4月17日(初賽)、4月18日(複賽) 新屋區公所3樓大禮堂

八德區 4月17日(初賽)、4月18日(複賽) 八德區公所4樓禮堂

中壢區 4月24日(初賽)、4月25日(複賽) 中壢區公所地下室2樓禮堂

復興區 5月01日(初賽)、5月02日(複賽) 角板山天幕活動廣場

平鎮區 5月15日(初賽)、5月16日(複賽) 平鎮區婦幼活動中心

大園區 5月15日(初賽)、5月16日(複賽) 大園老人文康活動中心

龜山區 5月22日(初賽)、5月23日(複賽) 龜山區公所3樓大廳

桃園區 5月22日(初賽)、5月23日(複賽) 桃園區公所4樓禮堂

大溪區 5月29日(初賽)、5月30日(複賽) 大溪區文化會館

龍潭區 5月29日(初賽)、5月30日(複賽) 龍潭區婦幼館演藝廳

楊梅區 6月05日(初賽)、6月06日(複賽) 埔心瑞塘活動中心

蘆竹區 6月05日(初賽)、6月06日(複賽) 蘆竹區公所3樓大禮堂

觀音區 6月19日(初賽)、6月20日(複賽) 觀音區公所4樓禮堂

◆總決賽

7月10日(六)、7月11日(日) 中壢藝術館音樂廳(中壢區中美路16號)

(中時 )