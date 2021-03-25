倫元投顧分析師陳學進表示，台股25日開低震盪收紅，終場上漲28.02點，漲幅0.17％，收在16,060.14點；櫃買指數則收黑，下跌0.75點作收，跌幅0.37％，收在199.59點；三大法人進出方面，外資續賣165.73億元，投信買超0.06億元，自營商賣超8.14億元，惟外資法人於台指期轉買3,113口多單，累計淨空單部位為25,105口，心態仍是呈現謹慎保守。

美股24日尾盤再度下殺，在科技股尾盤遭拋售、台積電ADR崩跌逾5％、英特爾（intel）轉跌拖累下，那斯達克指數下跌逾265點、費半指數亦下挫1.34％。不過，護國神山台積電卻在25日展現強勢抗跌企圖心、IC設計龍頭聯發科更是強彈大漲，帶動加權指數震盪走高。

全球經濟及國際金融情勢持續看好不變，且市場對後市行情仍有極大期待，行政院主計總處預估，在出口成長強勁下，今年全年國內生產毛額（GDP）有望達4.64％，較去年11月預測的3.83％，大幅上修0.81個百分點，顯見在實質經濟有力支撐下，後市仍不看淡。

個股方面，本周納入投資組合的榮科，獲利看俏，營運一路看旺至年底，配合趨勢走多向上、業內法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，加權指數累積漲幅已大，預期短線將持續於「萬六」震盪徘徊一段時間。因此，在高檔震盪、個股快速輪動下，應避開高基期、籌碼凌亂之趨勢轉弱股，同時布局低基期、前景展望佳、具轉機題材之個股。

(工商 )