美股收低，台股在台積電(2330)、鴻海(2317)等大型電子權值股開低，加上清明節前賣壓出現，台北股市今天開低走低，盤中跌落16500點，跌點約為百點，但航運的長榮(2603)續攻，中型的電子IC設計股續強，支持人氣不墜。

美國公債殖利率站上14個月新高，促使投資人出售科技類成長股，周二美股小跌。周二收盤，道瓊指數跌104.41點或0.31%，為33,066.96點，失守前一日創下的歷史高點。蘋果與微軟均跌逾1%。標普500指數收跌12.54點或0.32%，為3,958.55點。以科技股為主的那斯達克指數跌14.25點或0.11%，收在13,045.39點。

台積電近期並未站回季月線，今日開低，下探590元，跌9元即拖累指數約75點；聯電(2303)、鴻海(2317)等電子大型股壓盤，友達群創也漲多壓回，電子股無力，台股今日仍以航運股力挺，長榮續攻，散裝的慧洋-KY(2637)看好景氣帶動族群向上。

但電子股仍有多亮點，像是晶豪科(3006)、新唐(4919)等電子IC設計股續強，逆勢攻高。

鴻海周二召開線上法說會，董事長劉揚偉對今年首季營運及ICT產業發展，抱持審慎樂觀態度，認為第1季開好年，若今年沒有疫情、缺料問題干擾，毛利率有機會達7%。

台灣半導體產業協會 (TSIA) 昨日舉行會員大會，改選第十三屆理監事，由台積電董事長劉德音連任理事長，劉德音認為，半導體晶片短缺與晶圓廠所在地點無關，主要是疫情導致供應鏈庫存堆積、美中貿易戰等不確定因素導致重複下單及疫情加速數位轉型三大因素影響。

台股在台積電等大型電子權值股走跌，盤中重跌百點，但仍守住所有均線之上，不過，在接連兩天收盤創新高後，台股在清明長假節前賣壓出籠，今日收盤將無法再創收盤價新高。

(時報資訊)