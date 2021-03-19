【LIVE直播】AZ疫苗接種細節 陳時中召開晚間記者會說明

衛福部長陳時中19日晚間宣布，經我國「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」專家會議討論，AstraZeneca COVID-19疫苗於預防COVID-19疫苗感染及感染後重症之臨床效益，大於接種後發生不良反應之風險，建議依研訂之實施對象逐序推動。故指揮中心宣布，疫苗訂於3月22日起開打。

指揮中心指出，會中專家表示，經歐盟檢視近期歐洲各國接種 AstraZeneca COVID-19疫苗後，沒有明確的科學證據顯示接種疫苗引起血栓的相關性，但也無法完全排除疫苗可能與非常罕見的瀰漫性血管性凝固(DIC)合併血小板低下之不良事件有關，因此建議民眾接種前應與醫師討論評估相關風險後再接種。

此外，因服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議現階段前述對象先暫緩接種。另接種疫苗後若14天內出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑等症狀，應立即就醫。

指揮中心說明，首批AstraZeneca COVID-19疫苗共116,500劑已於2021年3月18日完成檢驗封緘，並於今日依地方政府調查之接種意願人數，先行配送部分劑量至57家接種點，同時訂於3月22日起，提供專責病房、負壓隔離病房或負責採檢之醫事人員接種。

(工商 )