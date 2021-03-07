國師唐綺陽於官方頻道分享3/8～3/14星座運勢，本周沒有星象移動，是火星進入雙子座的第一周，這跟水瓶座的星星有了三分相，意味著我們充滿溝通的能量，可能有很多聚會、邀約、交友機會，也有很多的交談或溝通的能量，但火星意味著會用比較刺激性的方式，有人可能會對你挑釁，或本來不想講的話卻說出口，貌似有點像吵架，讓人煩躁，不過說開會比悶著要好很多，我們要抱著樂觀的心態來看這些表面上的爭執，這也是把問題突顯出來，並解決它的過程。本周可積極從事和風向星座有關的事情，例如安排旅行、看展覽、參加講座，可以緩解焦慮感。

重要星象：火雙子與水瓶三分相

火星雙子與水瓶座三分相，有很多聚會交流的機會，充滿刺激性的溝通能量，容易把內心的說出來，用樂觀的角度來看待表面爭執，也是一種解決問題的過程，可多安排旅行、看展覽等活動，有助於活絡思緒、緩解焦慮感。

【工作注意：金牛、獅子、天蠍、水瓶】

金牛：有海外相關契機，跨國合作的機會

獅子：適合創新、創業，往新方向前進

天蠍：把握老字號或文化相關等機會

水瓶：要主動去爭取，有女性貴人運

【桃花注意：白羊、雙子、天秤、射手】

白羊：感情來自朋友圈，互動很愉快

雙子：有神祕感，反能桃花朵朵開

天秤：戀情被看好，或收到告白

射手：容易擺錯重點，搞不懂對方的心意

【財運注意：處女、魔羯】

處女：忙於籌備資源，處理金錢問題

魔羯：謹慎處理事情，當心掉錢或搞烏龍

【健康注意：巨蟹、雙魚】

巨蟹：身體莫名不適，需要紓解壓力

雙魚：做事不要太衝，當心跌打損傷或職災

唐綺陽於官方頻道分享3/8～3/14星座運勢

(中時新聞網)