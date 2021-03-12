談戀愛總會遇到冷戰的時候，但要面子還是要愛情其實更值得深思，搜狐網命理專欄就點名，天蠍、摩羯及巨蟹座超愛面子，就算再愛另一半也不會放棄冷戰，他們的心思可說是千奇百怪，總讓伴侶相當頭痛。

▍天蠍座

其實天蠍不是因為不愛你才跟你冷戰的，反而是因為太愛了才會出現冷戰行為！因為天蠍座擁有非常強勢的性格，加上他們的內心特別的敏感，有時候需要通過另一半的行為來讓自己安心，希望感受到另一半的在乎。

▍摩羯座

摩羯座算是最擅長冷戰的星座之一，其實摩羯本身不是喜歡爭吵的星座，他們想要理智冷靜的溝通，但是摩羯本身是非常固執的，很難被改變，而他們執著自己觀點的方式大多都是冷戰，在這方面摩羯座很被動又極愛面子。

▍巨蟹座

巨蟹很容易冷戰，因為他們和天蠍一樣太敏感，不太有傾訴的意願，即便自己心裡不開心很難受，也只會自己忍耐，什麼都不願意說，而不說出口往往就會演變成冷戰，如果對方沒及時的安慰巨蟹的話，巨蟹更會對這段感情喪失信心。

(中時新聞網)