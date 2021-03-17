感情中不怕分手，最怕被爛桃花耽誤青春！星座運勢網站「星座愛情運勢」點名金牛座、巨蟹座、雙子座、獅子座、射手座的人今年桃花運很差，容易遇到愛情危機，單身的雙子座、射手座一定要擦亮眼睛，否則容易把爛桃花當做寶。

▍1.金牛座

今年金牛的愛情運勢起起伏伏，可說是非常動盪，愛情路上頻頻遇到波折，尤其是對於已婚的金牛來說，感情道路非常坎坷，兩個人很容易產生爭執，會因為一點小事而激烈爭吵，而且互不相讓，甚至會互相翻舊賬，造成更大的感情裂痕。

▍2.巨蟹座

今年巨蟹的整體運勢都比較普通，愛情運勢比較壓抑，尤其是對戀愛中的情侶來說，非常不順利。戀愛中的兩人很容易發生爭執，情緒起伏較大，內心也比較浮躁，很難平心靜氣好好溝通，遇到困難也比較難解決，兩個人需要面對重重考驗。

▍3.雙子座

雙子今年愛情運勢較差，桃花稀薄，單身者很難遇到合適的對象，即使遇到心動的異性也要三思而行，小心把爛桃花當成真愛，要冷靜觀察再決定。另外，有些異性起初沒興趣，也不要太果斷拒絕，避免因為誤會而錯失好姻緣，多觀察再決定。

▍4.獅子座

獅子座上半年的愛情運勢波動較大，運勢起伏不定，很難把握。單身者很容易因為有緣無分而錯失好對象；戀愛中的獅子感情會遇到一些麻煩，兩個人缺乏溝通，很難相互理解，易產生誤會。

▍5.射手座

射手今年愛情運勢略顯低迷，尤其是單身的射手今年會比較不順，想脫單卻桃花運差，脫單機會少，好不容易有桃花來，還要擦亮眼睛小心爛桃花。今年最可怕的不是桃花少，而是爛桃花多。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)