一段感情無論愛得深淺，分手的時候往往都是兩敗俱傷，需要療傷期去修復心情。但搜狐網命理專欄就指出，雙子座、水瓶座、射手座以及摩羯座的人總能在分手時全身而退，面對情感結束似乎毫髮無傷。

▍1.雙子座

雙子座的人非常聰明，他們明確的知道自己要的是什麼，也知道如何在一段感情中保全自己。不管相處了再久，愛得多深，雙子座真正最愛的人永遠都是自己，當察覺到彼此的感情已經開始出現問題的時候，他們就開始準備，會先把握主動權，讓理智佔據上風，等待找到合適的時機就會率先提出分手。

▍2.水瓶座

水瓶座把感情看得理智透徹，他們很少因為一件事情太過興奮，也很少有大悲大喜的狀態，所以談戀愛不會太衝動，分手了也不會太難受，加上水瓶座的人比較獨立自主，感情主動權基本上都會掌握在自己的手上，他們不覺得自己離開誰就會過不下去，所以即使分手，他們也能夠找到方式來緩解心情。

▍3.射手座

射手座的人情商非常高，很懂得及時止損的道理，他們會在擁有的時候好好珍惜，而當兩個人真的出現問題，無法繼續走下去的時候，射手座就會大方接受好聚好散，他們不喜歡強求，總是樂觀的去看待人世間的分分合合。

▍4.摩羯座

摩羯座的人非常理智且倔強，從來不會將脆弱的一面展現在別人面前，即使內心放不下也完全不會表現出來，他們的自尊不允許自己去挽留對方，因此只會去接受所有最壞的結果。在摩羯座的世界裡，愛情並不是最重要的，事業同樣也非常重要，所以即使失戀摩羯座也不會長時間沉浸其中，他們依然有很多工作要去做，注意力被轉移了，也就不會那麼難受。

(中時新聞網)