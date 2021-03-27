一段健康的戀愛關係，勢必雙方要懂得相互付出，一旦只有一方單方面經營，總有一天會感到心力交瘁，但有些人一旦遇到喜歡的對象，就會不顧任何後果的付出所有，《搜狐網》運勢專欄特別點名3星座特別容易遇人不淑，往往最後只能成為別人的備胎而痛苦萬分。

獅子座：

獅子座雖然一副拒人千里之外的模樣，但只要和他們接觸，就會發現他們內心單純善良，尤其在感情方面，會全心全意付出所有。只是一旦看錯人，就容易被人傷害，雖然他們表面上裝作不在乎的樣子，但其實內心十分痛苦。

巨蟹座：

巨蟹座心思細膩，是個容易想很多的人，特別是在兩個人剛剛確定關係的時候，巨蟹座就已經開始規劃何時結婚、生小孩之類的事情；加上巨蟹座相當專情，一旦他們認定對方，除非被拋棄，不然巨蟹都是死心塌地的。因為過於天真，巨蟹座容易被有心人利用、欺瞞，甚至可能淪為備胎。

金牛座：

金牛座無論是在待人處事，或是談感情方面，都相當執著，甚至是明知到另一半已經不再愛自己了，卻依然持續自欺欺人，認為只要自己表現得夠好，對方就會回心轉意，而這樣的金牛座在感情中很容易踢到鐵板，這也是他們成長的必經之路。

(中時新聞網)